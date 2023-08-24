Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Kaya Özel’e Taziye Ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Faika Özel’i kaybeden arkadaşı Ali Kaya Özel’e taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Faika Özel’i kaybeden arkadaşı Ali Kaya Özel’e taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde eşi Faika Özel’i kaybeden Ali Kaya Özel’e bugün taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Özel ailesine başsağlığı diledi.
Anka Haber Ajansı