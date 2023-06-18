Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Babalar Günü’nde Depremzede Ailelere Ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Babalar Günü’nde Depremzede Ailelere Ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü’nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini Ankara Yenimahalle’deki evlerinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anka Haber Ajansı

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