Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Bakan Varank’a “Başsağlığı” Telefonu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, babası Ali Haydar Varank’ı kaybeden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.