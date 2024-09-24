Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Ekrem İmamoğlu'na Destek Telefonu

(ANKARA) - 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin, Kemal Kılıçdaroğlu İletişim Ofisi’nin X hesabından paylaşım yapıldı. Paylaşımda, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, siyasi yasak davası ile ilgili desteklerini iletti. Telefon görüşmesinde, Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye ve Türkiye'ye yakışmayan siyasi yasaklara karşı olduğunu belirterek, olası akıl dışı bu yasağa karşı İmamoğlu’nun yanında olacağını ve gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğini aktardı” denildi.

Anka Haber Ajansı