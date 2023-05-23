Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: "Montajcı Sahtekar"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT yayınında söylediği “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerine “Montajcı sahtekar” diye yanıt verdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT yayınında söylediği “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu. Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerine “Montajcı sahtekar” diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam TRT ortak yayınına katıldı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan’a “‘Konuşmanızda iki defa bunlarla video çekmişler’ dediniz. Ben onu tam anlayamadım. Yani kim, neyle video çekmiş?” diye sordu. Erdoğan Selvi’ye verdiği yanıtta, “Kılıçdaroğlu’nun, Kandil’dekilerle video çekimleri var. Bunları yayınladılar. Haydi, haydi türü. Anladınız mı? Kandil’dekilerle bu şekilde ama montaj, ama şu, ama bu… Video çekimlerini yaptılar. PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın bu sözlerine Twitter hesabından “montajcı sahtekar” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından Erdoğan’ın TRT yayınındaki “Kılıçdaroğlu'nun Kandil'dekilerle video çekimleri var. Haydi, haydi türü. Ama montaj, ama şu, ama bu... PKK'lılar videolarla bunlara destek verdiler” şeklindeki sözlerini ve yayın görüntülerini paylaşan bir hesabı alıntılayarak “montajcı sahtekar” notuyla paylaştı.

Erdoğan, ilk tur öncesinde düzenlediği mitinglerde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Haydi’ isimli kampanya videosuna montaj ile eklenen terör örgütü PKK’nın görüntülerini yurttaşlara izlettirmişti.

Anka Haber Ajansı