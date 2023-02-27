Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a "Geçmiş Olsun" Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Kızılay’ı protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Kızılay’ı protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL’ye çadır satmasını Kızılay’ın Kadıköy şubesi önünde protesto etmek isteyen TİP üyelerine yönelik polis müdahalesinin ardından Erkan Baş’ı telefonla aradı. CHP’den yapılan yazılı açıklamada; Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TİP’lilere yönelik polis müdahalesi nedeniyle Erkan Baş’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.

Anka Haber Ajansı