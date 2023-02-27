Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a "Geçmiş Olsun" Telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erkan Baş'a "Geçmiş Olsun" Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Kızılay’ı protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polisin Kızılay’ı protesto etmek isteyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyelerine yönelik müdahalesi nedeniyle TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ı telefonla aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kızılay’ın AHBAP Derneği’ne 46 milyon TL’ye çadır satmasını Kızılay’ın Kadıköy şubesi önünde protesto etmek isteyen TİP üyelerine yönelik polis müdahalesinin ardından Erkan Baş’ı telefonla aradı. CHP’den yapılan yazılı açıklamada; Kemal Kılıçdaroğlu’nun, TİP’lilere yönelik polis müdahalesi nedeniyle Erkan Baş’a geçmiş olsun dileğinde bulunduğu bildirildi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti
Davutoğlu: Tribünler 'Hükümet İstifa' Dedi. Bahçeli Yine Yanlış Anladı, Beşiktaş Üyeliğinden İstifa Etti
Babacan: Futbolu Rahat Bırakın, Deprem Bölgesine Bakın. Barınma Ve Isınma Sorununu Çözün
Babacan: Futbolu Rahat Bırakın, Deprem Bölgesine Bakın. Barınma Ve Isınma Sorununu Çözün
Chp: Kendine Var, Millete Yok. Çok İtibarlılar, Çok
Chp: Kendine Var, Millete Yok. Çok İtibarlılar, Çok
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, Kızılay İle İlgili, Depremzedelere Hakaret Ediyordun. Sahi, Sen Ne Diyordun
Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: “Gıda Ve Çadır İhtiyacı Bu Bölgede Devam Ediyor”
Chp Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: “Gıda Ve Çadır İhtiyacı Bu Bölgede Devam Ediyor”
Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı
Chp Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında Toplandı
Chp Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki: Kendi Yaralarımızı Sarıyoruz
Chp Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki: Kendi Yaralarımızı Sarıyoruz