Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hayatını Kaybeden Ganire Paşayeva İçin Taziye Mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Hayatını Kaybeden Ganire Paşayeva İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için; "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için; "Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 24 Eylül'de hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Milletvekili Ganire Paşayeva, bugün hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam sosyal medya hesabından, hayatını kaybeden Paşayeva'yla ilgili bir taziye mesajı yayınladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ganire Hanım’a Allah’tan rahmet, başta ailesi ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Can Azerbaycan’ın başı sağ olsun!"

Anka Haber Ajansı

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