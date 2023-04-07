Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a Geçmiş Olsun Telefonu

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Mahir Akkoyun’a Geçmiş Olsun Telefonu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ile ilgili hazırladığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ile ilgili hazırladığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayat pahalılığı ile ilgili hazırladığı etiketler nedeniyle gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan tasarımcı Mahir Akkoyun’u telefonla aradı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mahir Akkoyun’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin fotoğraflarının yer aldığı “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketleri tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan grafiker Mahir Akkoyun bu sabah gözaltına alınmış, akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Anka Haber Ajansı

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