Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, Pençe-şimşek Harekatı Bölgesinde Şehit Olan 2 Asker İçin Taziye Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşinde yaralanan ve bugün hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Hasan Taş ve Sözleşmeli Er Furkan Günergök için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu’nun bu akşam Twitter hesabından yayınladığı mesaj şöyle:

“Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz Hasan Taş ve Furkan Günergök’e Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Anka Haber Ajansı