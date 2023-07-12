Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sanatçı Özkan Uğur’un Ailesine Taziye Ziyareti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sanatçı Özkan Uğur’un Ailesine Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un ailesine baş sağlığı ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur’un İstanbul Beykoz’da yaşayan ailesine bugün baş sağlığı ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcıları Semra Dinçer ve Zeynel Emre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan eşlik etti.

Sanatçı Özkan Uğur, 8 Temmuz’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Anka Haber Ajansı

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