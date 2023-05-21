Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala Tv'de Konuk Olacağı Programa Çoğunlukla Akp’liler Katılacak

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Babala Tv'de Konuk Olacağı Programa Çoğunlukla Akp’liler Katılacak

Babala TV programcısı Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı programa ilişkin, “An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak” dedi.

Babala TV programcısı Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacağı programa ilişkin, “An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Babala TV’ye konuk olacak. Oğuzhan Uğur, program öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP’li, 41 küskün CHP’li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek (artabilir). Bir de torpil yaptığım, yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar). Son anda iptal eden ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu, göreceğiz. (Ayrıca ‘Nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan, beni çağırın’ diyen ve sosyal medyalarında Sayın Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı, ama maalesef onları reddettik).”

Anka Haber Ajansı

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