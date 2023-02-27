Kenan Nuhut: Tribünlerin ‘Hükümet İstifa’ Sloganları Sebebiyle Kapatılması, Kabul Edilemez Bir Düşüncedir

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, “Tribünler, sokağın aynasıdır. Deprem sonrası yaşanan organizasyonsuzluk ve liyakatsizlik, halkımızın canını çok yakmıştır. Deprem öncesinde alınmayan tedbirler, deprem sonrasında müdahalede geç kalınması, sürecin devamındaki koordinasyonsuzluk sebebiyle vatandaşlarımız, doğal hakkı olan protesto hakkını tribünlerden kullanmıştır… İktidar ortağı bir partinin genel başkanının eleştirileri duymamak için ‘tribünler kapatılsın’ açıklamasını yapması, yasakçı zihniyetin geldiğ

CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, “Tribünler, sokağın aynasıdır. Deprem sonrası yaşanan organizasyonsuzluk ve liyakatsizlik, halkımızın canını çok yakmıştır. Deprem öncesinde alınmayan tedbirler, deprem sonrasında müdahalede geç kalınması, sürecin devamındaki koordinasyonsuzluk sebebiyle vatandaşlarımız, doğal hakkı olan protesto hakkını tribünlerden kullanmıştır… İktidar ortağı bir partinin genel başkanının eleştirileri duymamak için ‘tribünler kapatılsın’ açıklamasını yapması, yasakçı zihniyetin geldiği son noktadır. Tribünlerin ‘Hükümet istifa’ sloganları sebebiyle kapatılması, kabul edilemez bir düşüncedir” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının hafta sonu oynanan maçlar sırasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki can kayıpları ve sonrasında yaşananlara tepki olarak attıkları “Hükümet istifa” sloganına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Nuhut, şunları kaydetti:

"Tribünler, sokağın aynasıdır. Deprem sonrası yaşanan organizasyonsuzluk ve liyakatsizlik, halkımızın canını çok yakmıştır. Deprem öncesinde alınmayan tedbirler, deprem sonrasında müdahalede geç kalınması, sürecin devamındaki koordinasyonsuzluk sebebiyle vatandaşlarımız, doğal hakkı olan protesto hakkını tribünlerden kullanmıştır. Farklı siyasi görüşlerdeki binlerce taraftarları birleştiren tribünler, halkın sesini yansıtmaktadır.

Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen ‘Hükümet istifa’ sesleri, bir siyasi partinin organize ettiği eylemler değildir. Yıllardır çeşitli sebeplerle vatandaşın en basit hakları konusunda dahi protesto etmesini engelleyen, üçten fazla kişinin yan yana durmasına izin vermeyen bu yasakçı zihniyetin sonucunda halkımız, sesini duyuracağı noktalardan sesini duyurmaya çalışıyor. Tribünleri de yıllarca dizayn etmeye çalıştılar, fakat bu emellerine ulaşamadılar. Konunun "Bazı çevreler spora siyaset sokuyor" diye algılanması ise en büyük yanlıştır.

“SİYASETÇİLERİN TARAFTARI, TRİBÜNLERİ, FUTBOLSEVERLERİ HEDEF ALMASI KABUL EDİLEMEZ”

Hele hele tribündeki taraftara, o günün paydaşı olmadığı halde kulüplerin resmi hesaplarından cevap vermek, ‘zillet’ ifadesiyle konuyu başka boyuta taşımak, hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. Kulüp resmi hesaplarının, açıklama yaparken devlet, hükümet, iktidar ve millet kavramlarının sözlük karşılığını doğru algılayıp, doğru kullanıp hiç kimseyi hedef almaması gerekmektedir. Hele hele siyasetçilerin taraftarı, tribünleri, futbolseverleri hedef alması kabul edilemez. Referandumda sporcuları kampanyalarına alet edenlerin şimdi sporun siyasallaştığını öne sürmesi, ironiden öte bir tür itiraftır. Ülkemizde sporu siyaseti alet edenler bellidir, halkımız da bunları çok iyi bilmektedir.

Cumhur İttifakı’nın, kontrol edemediğini yasaklamak gibi bir huyu var. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu anda Twitter’a uygulanan bant daraltma, Ekşi Sözlük’e erişimin engellenmesi bu durumlara örnektir. Şimdi de iktidar ortağı bir partinin genel başkanının eleştirileri duymamak için ‘tribünler kapatılsın’ açıklamasını yapması, yasakçı zihniyetin geldiği son noktadır. Tribünlerin ‘Hükümet istifa’ sloganları sebebiyle kapatılması, kabul edilemez bir düşüncedir.”

Anka Haber Ajansı