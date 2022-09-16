Kendisinden Haber Alınamıyordu; Kaza Sonucu 70 Metrelik Uçurumda Ölü Bulundu

Kendisinden Haber Alınamıyordu; Kaza Sonucu 70 Metrelik Uçurumda Ölü Bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Hamza Şık (46), kullandığı traktörünün devrilmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumda ölü bulundu.

İsa ÇİÇEK/ KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, kendisinden haber alınamayan Hamza Şık (46), kullandığı traktörünün devrilmesi sonucu yaklaşık 70 metrelik uçurumda ölü bulundu.

Kaza, Karasu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Kaş mevkisinde meydana geldi. Hamza Şık'a, ailesi yaklaşık 6 saat boyunca ulaşamadı. Yapılan aramalar neticesinde Hamza Şık, ağabeyi tarafından yaklaşık 70 metrelik bir uçuruma traktörüyle yuvarlanmış halde bulundu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Şık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Şık'ın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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