Kendisini Vuran Arkadaşını Korumak İçin Polisi Yanıltmaya Çalıştı

Kendisini Vuran Arkadaşını Korumak İçin Polisi Yanıltmaya Çalıştı

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde R.E.A.'nın (24) kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşunla yaralanan Osman Kamacı (24), arkadaşını korumak için yalan ifade verdi.

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Selçuklu ilçesinde R.E.A.'nın (24) kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşunla yaralanan Osman Kamacı (24), arkadaşını korumak için yalan ifade verdi. Fakat Kamacı'nın kardeşi E.K.'nin (15) ifadesi sonrası olay aydınlatılınca, R.E.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Horozluhan Mahallesi Ahit Sokak'taki bir oto kaportacı dükkanında meydana geldi. Osman Kamacı, kardeşi E.K. ile birlikte arkadaşı R.E.A.'nın iş yerine gitti. İki arkadaş sohbet ettiği sırada R.E.A., yeni aldığı ruhsatsız tabancasını Kamacı'ya gösterdi. R.E.A.'nın kazara tetiğe dokunması ile ateş alan tabancadan çıkan kurşun, Kamacı'nın bacağına isabet etti. Hafif yaralanan Kamacı, ihbarla gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİSİ YANILTMAYA ÇALIŞTI

İlk ifadesinde arkadaşı R.E.A.'yı korumak isteyen Osman Kamacı, "Yoldan geçen beyaz renkli bir otomobilden ateş açılması sonucu yaralandım, plakasını alamadım" dedi. Fakat kardeşi E.K. ifadesinde gerçeği anlattı. Bunun üzerine R.E.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen R.E.A, sevki sırasında gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun?" sorusuna "Kaza ile oldu, istemeden oldu. Silahı yeni almıştım" diyerek cevap verdi. (DHA)

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Kendisini Vuran Arkadaşını Korumak İçin Polisi Yanıltmaya Çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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