Kesik Baş Cinayetinde, Kardeş Yeniden Gözaltında

Kesik Baş Cinayetinde, Kardeş Yeniden Gözaltında

ZONGULDAK'ta başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kardeşi İbrahim Keleş cinayet şüphelisi olarak tekrar gözaltına alındı.

Ali Sencer ARSLAN/ ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kardeşi İbrahim Keleş cinayet şüphelisi olarak tekrar gözaltına alındı. Jandarma ormanda, cinayet aleti baltayı bulmak için çalışma yaptı.

Çaycuma ilçesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım'da, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in ormanda başsız cesedi bulundu. Keleş'in baltayla kesilen başı ise 1 gün sonra ormanda bulundu. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma, bazı şüphelilerin ve yakınlarının parmak izleriyle DNA örneklerini alarak adli tıp kurumuna gönderdi. Derinleştirilen soruşturmada mayıs ayında adliyeye çıkarılan İbrahim Keleş ile 11 kişi serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, yeni delil ve bilgiler ışığında İbrahim Keleş'i yeniden gözaltına aldı. Cinayet aleti baltanın gömüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanda arama çalışması başlattı. Yer altı termal ve manyetik görüntüleme cihazının kullanıldığı çalışmalara jandarma komando birlikleri de destek verdi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)

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Kesik Baş Cinayetinde, Kardeş Yeniden Gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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