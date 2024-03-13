Kesk Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak: ''eşitlik Zemininde Bu Seçimin Yürütülmesi Açık Şekilde Problemli”

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, belediye başkan adaylarının yerel seçim sürecinde eşit koşullarda çalışma yürütemediğini belirterek, “Dem Parti’ye yönelik var olan süreç, uzun zamandır CHP’ye karşı, adaylarına karşı da yürütülüyor. Hatta bugün genel seçimlerde ittifak kurdukları Yeniden Refah Partisi’nin adaylarına karşı dahi aynı yöntemin uygulandığını görebiliyoruz. TRT kamusal hizmet vermesi gereken, hepimizin vergileri tarafından ayakta duran bir kurum olma

Haber: Ogün Akkaya Kamera: Uğur Demirci

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, belediye başkan adaylarının yerel seçim sürecinde eşit koşullarda çalışma yürütemediğini belirterek, "'Dem Parti’ye yönelik var olan süreç, uzun zamandır CHP’ye karşı, adaylarına karşı da yürütülüyor. Hatta bugün genel seçimlerde ittifak kurdukları Yeniden Refah Partisi’nin adaylarına karşı dahi aynı yöntemin uygulandığını görebiliyoruz. TRT kamusal hizmet vermesi gereken, hepimizin vergileri tarafından ayakta duran bir kurum olmasına rağmen TRT’de şu anda siyasal iktidarın adayları dışında kimse yer bulamıyor. Dolayısıyla şeffaflık ya da eşitlik zemininde bu seçimin yürütülmesi meselesi açık bir şekilde problemli. Özellikle kamusal alanın hepimize ait olduğu gerçeğinin tekrar tekrar ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz'" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, yaklaşan yerel seçimlere yönelik Anka Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Belediye başkan adaylarının yerel seçim sürecinde eşit koşullarda çalışma yürütemediğini belirten Koçak, eşitlikçi ve eşit şartlarda olmayan bir seçim yarışının sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

''Yerel seçimler hepimiz için önemli. Çünkü kamusal alanın idari süreçlerinin belirlenmiş olduğu bir dönemden geçiyoruz. Fakat birçok seçim dönemlerinde benzer süreçleri gördük. Maalesef bu dönemde de benzer bir sıkıntı var. Eşitlikçi, eşitlik şartlarda olmayan bir seçim yarışı sürüyor. Bir kere en bariz görünen DEM Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Gültan Kışanak hukuksuz bir şekilde halen cezaevinde seçim sürecini yürütmeye çalışıyor. Düşünün ki bir mahkemedeki savunmasını seçim çalışması olarak yapmak zorunda kalıyor. Hem kadın mücadelesinin temsillerindendir hem de özgürlükler mücadelesidir Dem Parti’nin bugünkü Ankara adayı. Bu şartlarda seçim çalışmasının yürütülüyor olunması bizler açısından elbette ciddi sorunları olan bir süreç.''

AK Parti iktidarının her seçim sürecinde algı operasyonu yaparak, diğer partilere karşı düşmanlaştırıcı bir yöntem tercih ettiğini söyleyen Koçak, "'Dem Parti’ye, HDP’ye karşı o dönemlerde çokça karşılaşıyorduk. Dem Parti’ye yönelik var olan süreç, uzun zamandır CHP’ye karşı, adaylarına karşı da yürütülüyor. Hatta bugün genel seçimlerde ittifak kurdukları Yeniden Refah Partisi’nin adaylarına karşı dahi aynı yöntemin uygulandığını görebiliyoruz. TRT kamusal hizmet vermesi gereken, hepimizin vergileri tarafından ayakta duran bir kurum olmasına rağmen TRT’de şu anda siyasal iktidarın adayları dışında kimse yer bulamıyor. Dolayısıyla şeffaflık ya da eşitlik zemininde bu seçimin yürütülmesi meselesi açık bir şekilde problemli. Özellikle kamusal alanın hepimize ait olduğu gerçeğinin tekrar tekrar ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.'" değerlendirmesinde bulundu.

''ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATİK, ŞEFFAF BELEDİYECİLİK İSTİYORUZ''

KESK olarak 16 Mart tarihinde yerel seçimlere yönelik tutum belgelerini açıklayacaklarını söyleyen Koçak, KESK’in nasıl bir belediye başkan adayı tanımladığını ise şu sözlerle yanıtladı:

''Benzer yaklaşımlarımız devam ediyor. Çünkü Türkiye’de bu konuyla ilgili değişen bir şey yok. Özgürlükçü, demokratik, şeffaf belediyecilik istiyoruz. Yerel yönetimlerin özellikle iradesinin güçlü olduğu, inisiyatif geliştirebilecek yerel yönetimler bizim açımızdan esas. Cinsiyet eşitlikçi politikaların yürütülmüş olduğu bir yerel yönetim talebimiz var. Dezavantajlı gruplar; çocuklar, kadınlar, engelli insanlarımızın daha yaşanabilir, daha pozitif olarak yaşanabilir kentlerin oluşturulması hedefli bir belediyecilik talebimiz var. Savaş karşısında barışçıl bir talebin oluşmasını isteriz. Toplumun bütün kesimlerine, farklı kimliklere, dillere karşı sorumlulukları olan ve ortak yaşamı örgütleme derdine düşen bir yerel yönetim talebimiz var.''

Anka Haber Ajansı