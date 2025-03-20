Kesk’ten İmamoğlu’na Destek: "Darbeye Karşı Demokrasiyi Savunuyoruz"

(MERSİN) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Mersin Şubeler Platformu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını protesto etti.

Özgür Çocuk Parkında yapılan eyleme DEM Parti Eş İl Başkanı Bedriye Kuş ile Sol Parti, Emek Partisi ve TİP temsilcileri de katılarak destek verdi. Eylemde “Darbeye karşı demokrasiyi savunuyoruz” yazılı pankart açan KESK üyeleri “Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Karanlığa karşı demokratik Türkiye”, “AKP halka hesap verecek” şeklinde sloganlar attı.

KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Kemal Göçmen, “Ülke olarak çok karanlık bir süreçten geçiyoruz. Siyasetçilerden gazetecilere, belediye başkanlarından sanatçılara, sendikacılara kadar demokrasiden, hukuktan, adaletten yana olan tüm kesimleri hedefine koyan baskı, gözaltı, tutuklama furyası gittikçe şiddetleniyor” dedi.

İktidarın, muhalefetin yan yana gelmesinden korktuğunu söyleyen Göçmen, “Toplum üzerinde baskı kuran, şiddet uygulayan ve kendine tabi kılan tüm yönetimler eninde sonunda tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Bugün hukuksuzluktan, sömürüden, baskı ve şiddet politikalarından beslenenlere karşı tek çıkış yolu; ülkemizin eşit, özgür, barıştan yana demokratik yarınları için dayanışmayı ve mücadeleyi yükseltmekten geçmektedir. Bunun için tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık tabloyu genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı