Kick Boks Sporcusunun Öldürülmesi Davasında Tanık İçin 'zorla Getirilme' Kararı

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, "yan bakma" kavgasında kick boks sporcusu Muhammed Mustafa Kulacı'yı (18) bıçaklayıp öldüren Yunus Emre A.'nın (16) müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, duruşmada olmayan tanığın cuma günü hazır edilmesi için hakkında zorla getirilme çıkarılmasına ve sanığın da tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, 3 Ocak saat 15.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Nil Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen kick boks sporcusu Mustafa Muhammed Kulacı ile Yunus Emre A. arasında "yan bakma" nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Yunus Emre A., cebinden çıkardığı bıçakla Kulacı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kulacı'yı hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Kulacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yunus Emre A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianameyle Yunus Emre A. hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istendi. İddianamede ifadesine de yer verilen Yunus Emre A., "Arkadaşıma "Hoo" diye bağırdım. Muhammed Mustafa da oradan geçerken üzerine alındı. Aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk attı. Ben de bıçakla vurdum" dedi.

Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Dava nedeniyle mahkemenin bulunduğu koridorda polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. 1 tanığın dinlendiği davada Yunus Emre A.'nın, önceki ifadelerini tekrar ettiği öğrenildi.

Mahkeme heyeti, Yunus Emre A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dinlenmeyen ve hazır edilemeyen 1 tanığın dinlenmesi için zorla getirilme kararı çıkarılmasına ve dosyadaki bazı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı cuma gününe erteledi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı