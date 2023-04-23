Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda, Meclis’te Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nda, Meclis’te Depremzede Çocuklarla Bir Araya Geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM’deki makamında Adıyaman ve Hatay’dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda TBMM’deki makamında Adıyaman ve Hatay’dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, TBMM’deki makam odasında; Adıyaman’dan gelen ve depremden sonra Hatay’dan Ankara’ya taşınan depremzede çocuklarla buluştu.

Anka Haber Ajansı

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