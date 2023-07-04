Kılıçdaroğlu: "25 Milyon İnsanla Bir Araya Gelebildiysek Büyük Bir Değişimi Zaten Başlatmışız Demektir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “25 milyon insanla bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim, 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “25 milyon insanla bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim, 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı konuşmadan kesitler içeren bir videoyu, “25 milyon insanla bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Bugünkü görevim, 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olan kitlelerinin sayısını artıracak süreci yönetmektir” mesajıyla Twitter hesabında yayınladı.

Videoda, Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasından şu bölümlere yer verildi:

“Gelelim değişim ve liderlik meselesine. Bir kere bizler, 25 milyon gibi, birçok ülkenin toplam nüfusuna sahip insanla birlikte çıkarsız, parasız, sadece ama sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak; başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir. Ama biz, toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz.

“BU 25 MİLYONA ULAŞAN BAŞARI YETERLİ DEĞİLSE BAŞARISIZLIK BENİMDİR. BU SAYIYI ARTIRACAK YENİ DEĞİŞİMLERİ ÜRETME GÖREVİ DE BENİMDİR”

Değişen şeyler, yüzde 20’lerden yüzde 48’lere uzanan kitlelerdir. Değişen şeyler, asla görüşülemez denilen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır. Değişen şeyler, ‘Neden bizden değilsin’ diye o tarafı görmezden geleceğine, onların yanına gidip ellerini tutmaktır. Bugün bu değişimleri yaparak 25 milyonu davamıza kattık. Yarın 35 milyonu davamıza katacağız. Bundan hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Sayımızı 25 milyona çıkarma başarısı hepimizindir. Açıkça ifade edeyim; eğer bu 25 milyona ulaşan başarı yeterli değilse başarısızlık benimdir. Bu sayıyı artıracak yeni değişimleri üretme görevi de benimdir. Bugünkü görevim, 25 milyondan bir kişiyi bile feda etmeden, ülkemin namuslu, vicdanlı, hakkın yanında olacak kitlelerin sayısını artıracak süreci yönetmektir.”

Anka Haber Ajansı