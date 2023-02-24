Kılıçdaroğlu: 27 Dakika Sonra Burada Buluşalım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında “27 dakika sonra burada buluşalım” paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te açıklama yapması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında “27 dakika sonra burada buluşalım” paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te açıklama yapması bekleniyor.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün saat 22:33’te yaptığı paylaşımda, “27 dakika sonra burada buluşalım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te sosyal medya hesabında açıklama yapması bekleniyor.
Anka Haber Ajansı