Kılıçdaroğlu: 27 Dakika Sonra Burada Buluşalım

Kılıçdaroğlu: 27 Dakika Sonra Burada Buluşalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında “27 dakika sonra burada buluşalım” paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te açıklama yapması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında “27 dakika sonra burada buluşalım” paylaşımını yaptı. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te açıklama yapması bekleniyor.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün saat 22:33’te yaptığı paylaşımda, “27 dakika sonra burada buluşalım” dedi. Kılıçdaroğlu’nun saat 23:00’te sosyal medya hesabında açıklama yapması bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Bilim İnsanlarının Katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi Toplantılarımızın İlkini Gerçekleştirdik
Kılıçdaroğlu: Bilim İnsanlarının Katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi Toplantılarımızın İlkini Gerçekleştirdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin İle Telefonda Görüştü
Veli Ağbaba, Tmo'dan Üreticinin Elindeki Kayısıyı Satın Almasını İstedi
Veli Ağbaba, Tmo'dan Üreticinin Elindeki Kayısıyı Satın Almasını İstedi
Elbistan’daki Çadırkentte Yaşayan Vatandaşlar: Altı Su, Önü Su, Arkası Su… Çadırda Hayat Yok
Elbistan’daki Çadırkentte Yaşayan Vatandaşlar: Altı Su, Önü Su, Arkası Su… Çadırda Hayat Yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksı İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenksı İle Görüştü
Chp Edirne İl Başkanı Kahraman: “Deprem Bölgesinden Gelen Vatandaş Sayımız 4 Bin Civarı”
Chp Edirne İl Başkanı Kahraman: “Deprem Bölgesinden Gelen Vatandaş Sayımız 4 Bin Civarı”
Malatyalı Depremzede: 41 Koyunum, 39 Kuzum Vardı. Şimdi Bir Koyunum, Bir Kuzum Kaldı
Malatyalı Depremzede: 41 Koyunum, 39 Kuzum Vardı. Şimdi Bir Koyunum, Bir Kuzum Kaldı