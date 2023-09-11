Kılıçdaroğlu, 5 Yıl Önce Şüpheli Şekilde Ölen Dorukhan Büyükışık’ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında İzmir’de şüpheli şekilde ölen Dorukhan Büyükışık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında İzmir’de şüpheli şekilde ölen Dorukhan Büyükışık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılında İzmir’de şüpheli şekilde ölen Dorukhan Büyükışık’ın Ankara Çankaya’da yaşayan ailesini bugün ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, baba emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal eşlik etti.

Anka Haber Ajansı