Kılıçdaroğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı’nı Ziyaret Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı’nın açılışının ardından mekânı gezdi. Kılıçdaroğlu’na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) hazırladığı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anı Mekânı’nın açılışının ardından mekânı gezdi. Kılıçdaroğlu’na Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.

İBB’nin, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Topkapı’daki anıt mezarının yanında yaptığı “Turgut Özal Anı Mekânı” bugün törenle hizmete girdi. Açılış törenine Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Turgut Özal’ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal da katıldı.

Törenin ardından Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, mekânı gezdi. Burada Özal’ın yaşamını konu edinen kısa bir belgesel izleyen Kılıçdaroğlu, mekânla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

Anka Haber Ajansı