Kılıçdaroğlu, Abd Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i Kabul Etti

Kılıçdaroğlu, Abd Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i Kabul Etti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bugün kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de bulundu.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım
Kılıçdaroğlu: Tüm Kadınları Saat 21.00’de Buraya Davet Ediyorum, Konuşmamız Lazım
Kadın Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu Destekleme Kararı Aldığını Açıkladı
Kadın Partisi, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu Destekleme Kararı Aldığını Açıkladı
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Ziyaret Etti
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi Ziyaret Etti
Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş’ı Ziyaret Etti
Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş’ı Ziyaret Etti
Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık
Erdoğan’dan 'Asgari Ücrete Ara Zam' Açıklaması: Ara Mara Olur Mu Ya. Zaten Zamları Yaptık
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Ömer Fethi Gürer: “Soğanda, Patateste Mevcut Siyasi İktidar Sınıfta Kaldı”
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"
Okan Gaytancıoğlu: "Eyt Düzenlemesi Bağ-kur'luları Mağdur Etti"