Kılıçdaroğlu, Abd Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i Kabul Etti
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i, CHP Genel Merkezi’nde kabul etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bugün kabul etti. Görüşmede, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz de bulundu.
Anka Haber Ajansı