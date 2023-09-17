Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes İle Turgut Özal’ın Mezarını Ziyaret Etti

Kılıçdaroğlu, Adnan Menderes İle Turgut Özal’ın Mezarını Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün 62’nci yılı nedeniyle Topkapı Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da eşlik ettiği anmada Kılıçdaroğlu, daha sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarını ziyaret etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes’in ölümünün 62’nci yılı nedeniyle Topkapı Anıt Mezar’da düzenlenen anma törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da eşlik ettiği anmada Kılıçdaroğlu, daha sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarını ziyaret etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 27 Mayıs darbesinden sonra Yassıada yargılamaları sonunda idam cezasına çarptırılıp 17 Eylül 1961’de Bursa’nın İmralı adasında idam edilen eski Başbakan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Adnan Menderes’in mezarını bu sabah ziyaret etti. İstanbul’da bulunan Topkapı Anıt Mezar’daki anmada, Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

KARANFİL BIRAKTI

Mezar başında dua okuyan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, çelenk ve karanfil bıraktıktan sonra 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da mezarını ziyaret etti. Burada da dua okunup karanfil bırakılmasının ardından Kılıçdaroğlu, anıtın yanı başında bulunan Turgut Özal Anı Mekanı’na da uğradı.

Anka Haber Ajansı

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