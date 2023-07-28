Kılıçdaroğlu, Ağaçların Kesildiği Akbelen Ormanı’nda Köylüler Ve Çevrecilerle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Ağaçların Kesildiği Akbelen Ormanı’nda Köylüler Ve Çevrecilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla’da; kömür madeni sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı’ndaki köylüler ve çevrecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada İkizköylü Necla Işık'ın taleplerini dinledi.

Haber: EMRE SERCAN İKE – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla’da; kömür madeni sahasının genişletilmesi için ağaçların kesildiği Akbelen Ormanı’ndaki köylüler ve çevrecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada İkizköylü Necla Işık'ın taleplerini dinledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Muğla'nın Milas ilçesinde YK Enerji'nin, beş gün önce maden sahasını genişletmek için ağaç kestiği Akbelen Ormanı’na gitti. Kılıçdaroğlu burada İkizköylüler ve çevreciler ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, İkizköylülerin taleplerini dinledikten sonra ağaçların kesildiğin alanda incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'na İkizköylü Necla Işık ve çevreci Deniz Gümüşel eşlik etti.

Beş gündür, ajansların ve televizyon kanallarının yayın yaptığı bölgede; Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sırasında telefon ve internet iletişiminin kısıtlanması dikkat çekti.

Anka Haber Ajansı

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