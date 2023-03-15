Kılıçdaroğlu, Akşener Ve Davutoğlu Sel Bölgesine Gidiyor

Kılıçdaroğlu, Akşener Ve Davutoğlu Sel Bölgesine Gidiyor

Millet İttifak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyükşehir belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz” dedi.

Millet İttifak Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için büyükşehir belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile sel afetinin yaşandığı Şanlıurfa ve Adıyaman’a gideceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketi nedeniyle Sayın Meral Akşener ve Sayın Ahmet Davutoğlu ile birlikte afet bölgesine geçiyoruz. Halkımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyükşehir Belediyeleri ile koordinasyon içinde hareket edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı

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