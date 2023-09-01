Kılıçdaroğlu, Ankara’da Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Ankara’da Gazetecilerle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen Gazeteci Buluşmalarına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen Gazeteci Buluşmalarına katıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından organize edilen bir etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ile Eren Erdem Eşlik etti.

CHP’den; “Gazeteciler Buluşması”nın belirli aralıklarla düzenli olarak yapılacağının ve Kılıçdaroğlu’nun basın mensuplarıyla buluşmaya devam edeceğinin bilgisi paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

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