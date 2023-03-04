Kılıçdaroğlu: “Aynı İnanç Ve Kararlılıkla Yürüyüşümüz Sürüyor”

Kılıçdaroğlu: “Aynı İnanç Ve Kararlılıkla Yürüyüşümüz Sürüyor”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından; “Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından; “Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü Millet İttifakı Liderler Buluşması’nın ardından, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunu dedi:

“Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor”

Anka Haber Ajansı

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