Kılıçdaroğlu: "bay Kemal Sözü Veriyorum. 15 Mayıs’ta Göreve Gelir Gelmez, Çay Fiyatı En Az 15 Tl Olacak”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Bay Kemal sözü veriyorum. 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak” mesajını paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından; “Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor. Bay Kemal sözü veriyorum. 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Rize'de yaptığı mitingde yaş çay alım fiyatının bu yıl yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş olacağını açıklamıştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, yaş çay alım fiyatının “en az 15 TL olacağını” söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı mesaj şöyle:

“SADAKA ZAMMI: Erdoğan, çayın anavatanı Rize’de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı. Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kg yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL'yi buluyor.

ZİRAAT ODALARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR: Ziraat odalarının analizlerini görmezden geliyor, üreticinin alın terini yok sayıyor, sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor.

TABAN FİYATI EN AZ 15 TL OLACAK: Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum. 15 Mayıs’ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim.”

Anka Haber Ajansı