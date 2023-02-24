Kılıçdaroğlu: Bilim İnsanlarının Katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi Toplantılarımızın İlkini Gerçekleştirdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün, çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapan bilim insanlarının katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için bilimin gösterdiği yolda, ilgili tüm paydaşları dahil ederek kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bugün, çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapan bilim insanlarının katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için bilimin gösterdiği yolda, ilgili tüm paydaşları dahil ederek kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen ‘Ulusal Afet Stratejisi’ toplantısında bilim insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugün, çeşitli alanlarda önemli çalışmalar yapan bilim insanlarının katılımıyla Ulusal Afet Stratejisi toplantılarımızın ilkini gerçekleştirdik. Ülkemizin bir daha böylesi acılar yaşamaması için bilimin gösterdiği yolda, ilgili tüm paydaşları dahil ederek kararlılıkla ilerliyoruz.”

Anka Haber Ajansı