Kılıçdaroğlu: "biliyoruz Ki Umut, Halkın Egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. Yaşı Kutlu Olsun”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne ilişkin “Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun” notuyla yeni bir video yayınladı. Videoda; Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet İnkılapları, Kıbrıs Barış Harekatı ve Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin görüntüler yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne ilişkin “Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği... Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun” notuyla yeni bir video yayınladı. Videoda; Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet İnkılapları, Kıbrıs Barış Harekatı ve Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin görüntüler yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümüne ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, X (Twitter) hesabından "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği. Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun" notuyla bir video yayınladı.

Söz konusu videoda; Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyet İnkılapları, Kıbrıs Barış Harekatı ve Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin görüntüler yer aldı. Videoda şunlar denildi:

"YAVRU VATAN'A KAZINAN ADIMIZ KİMİN ESERİ"

"Hani deriz ya, "Ah bu toprakların bir dili olsa da konuşsa, kulak verebilsek toprağın sesine'... Bir asırdır şahit bağımsızlık yolunda verilen emek ve mücadeleye, egemenliğin kimde olduğuna ve halkın iradesine. Hatırlayalım; kim kurdu Cumhuriyet'i? Kim yaktı bu vatanın özgürlük meşalesini? Dünya devletlerine direnerek nasıl korundu bu vatanın bütünlüğü? Başlayan kalkınma hamlesiyle inkılaplar var etti yeni bir medeniyeti. Kim savundu ilkeleri? Kadının erkekle eşitliğini; İnanca saygılı, laik bir ülkeyi? Kıbrıs'ın bağımsızlığı, Beşparmak Dağları'nda dalgalanan bayrağın gölgesi ve Yavru Vatan'a kazınan adımız kimin eseri?

"BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜN IŞIĞINDA SEN DÖNÜŞTÜR GELECEĞİ TIPKI 100 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ"

Sahip çıkarak halkına kim savundu emekçinin, emeklinin, gencin hakkını? Zorda kalanın yanında yürürken kim çıktı da, "Hak, hukuk, adalet" sesleri yükseldi? Ne kadar geri gidersek gidelim, hatırladığımızda geçmişi aslında hepimiz biliyoruz ne göreceğimizi. Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği. Bir çift mavi gözün ışığında sen dönüştür geleceği tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi."

Anka Haber Ajansı