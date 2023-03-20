Kılıçdaroğlu: “Birleşe Birleşe Kazanacağız Sevgili Vatandaşlarım Ama Dünyaya Karşı Kazanacağız”

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı” notu ile bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi rayına sokacağız ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar. Ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel, siyasi emelleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı” notu ile bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Ülkemizi rayına sokacağız ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar. Ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel, siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet, birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece sosyal medya hesabından “Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı” notu ile bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu evinin mutfağında çekilen videoda şunları söyledi:

“KADINLARIN EN BASİT KAZANIMLARINI ÇÖPE ATMAYA KALKIYORLAR”

“Sevgili dostlar, iyi akşamlar, evime hoş geldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim. Asıl konuya geçmeden önce seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık malzemesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkıyorlar. Bakın açık konuşalım, oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakâr kadınlardır. Bu genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi üzülerek ifade edeyim gerçek.

"BU KADAR KÜÇÜK BİR HEDEF İÇİN Mİ?"

Şimdi gelelim asıl meseleye… Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi kazanan bir ülke haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum, peki biz ne için birleşiyoruz? Neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan’a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız? Yok böyle bir şey.

"HEDEFLERİMİZİN EN KOLAYI"

Evet, bizim demokrasimiz, ekonomimiz, adalet sistemimiz ve özgürlüklerimiz ağır bir Erdoğan tehdidi altında. Bu zaten uzun yıllardır böyle. Ancak, herhalde bu yaşımda bu ülkeye bırakacağım miras bu kadar küçük olmasa gerek. Erdoğan’ı göndereceğiz. Bunu hep söylüyorum zaten. Bu hedeflerimizin en kolayı. Ama bizim asıl ana hedefimiz, çok daha büyük. Biz, rekabetçi bir Türkiye’yi inşa edecek şartları oluşturacağız.

“ÖYLE BOŞ PROPAGANDALARLA ALGINIZIN MANİPÜLE EDİLMESİNE ASLA İZİN VERMEYİN”

Bugün sistemik bir teknolojik rekabet çağında yaşıyoruz. Bakmayın siz, Türk’ün Türkiye propagandasına, İletişim Başkanlığı’nın çöpe attığı milyarlara… Biz, dünya ile rekabet etmiyoruz. Sevgili dostlar, rekabette iyi olup olmadığımızı tek bir kriter gösterir. Kazanıyor musun, kaybediyor musun? Bu da iki şekilde anlaşılır: Yeni bir refah seviyesi yaratabiliyor musun? Bu refaha tam bir barış nesli yaratarak ulaşabiliyor musun? Rekabette kazanıyorsanız milletinizin standardı, alım gücü, huzuru, mutluluğu artar. Seninki artıyor mu sevgili milletim, sevgili halkım? Mutlu musun sevgili vatandaşlarım, sevgili yurttaşlarım? Öyle boş propagandalarla algınızın manipüle edilmesine asla izin vermeyin. Biz maalesef rekabette zayıfız.

“BEN ONARICI, TELAFİ EDİCİ, BİRLEŞTİRİCİ, KUCAKLAYICI LİDERLİK YAPIP ASIL GELECEĞİN YENİ NESİL LİDERLERİNE ORTAMI HAZIRLAYACAK KİŞİYİM”

Evet açık konuşalım, bu problemler Erdoğan ile başlamadı. Ancak Erdoğan ile ayyuka çıktı. Çünkü Türkiye yıllardır enerjisini iç sorunlara harcadı. Darbeler, ekonomik krizler, kutuplaşmalar, ayrımcılık, çeteler, terör gördü. Birbirimize didişe didişe rekabetçi olmaktan çıktık. Dünyadan hak ettiğimiz payı alamadık. Yani hepimizi birleştirmesi gereken asıl mesele şudur. Dünyayla rekabet etmek, kazanmak ve hakkımız olanı almak. Türk’ü, Kürt’ü, Sünnisi, Alevisi, başı açığı, başı kapalısı, solcusu, sağcısı bu müşterekte birleşmeli. Daha iyi bir yaşam müştereğinde. Hakkını alma müştereğinde buluşmalı. Ben bunun için Millet İttifakı’nın adayı seçildim. Ben onarıcı, telafi edici, birleştirici, kucaklayıcı liderlik yapıp asıl geleceğin yeni nesil liderlerine ortamı hazırlayacak kişiyim.

“ÜLKEMİZİ RAYINA SOKACAĞIZ Kİ BİZDEN SONRAKİ LİDERLER AYAKLARINI YERE SAĞLAM BASIP ÜZERİNDE GÜVENLE YÜRÜYEBİLECEKLERİ SAĞLIKLI BİR ZEMİNE SAHİP OLSUNLAR”

Ben bundan sonra geleceklerin, siyasi geleceği için taşları doğru döşeyecek kişiyim. Millet İttifakı olarak önce toplumu güçlendireceğiz, devleti toparlayacağız. Açık yaraları kapatacağız. İnsanların yaşam sevincini geri vereceğiz. Dezavantajlı grupları, dezavantajlı olmaktan çıkaracağız. Doğru yerlere yatırım yapılmasını sağlayacağız. Finansal ve demokratik istikrarı getireceğiz. Yani özetle, ülkemizi rayına sokacağız ki bizden sonraki liderler ayaklarını yere sağlam basıp üzerinde güvenle yürüyebilecekleri sağlıklı bir zemine sahip olsunlar.

"SONRASINDA TORUNLARIMLA İLGİLENMEK ÜZERE EMEKLİ OLACAĞIM"

Ben sonrasında da torunlarımla ilgilenmek üzere emekli olacağım. Bu kadar basit. Çünkü benim çözmem gereken çok önemli sorunlar var. Bunu da ancak gelecekle ilgili bireysel, siyasi emelleri olmayan bir lider yapabilir. Evet, birleşe birleşe kazanacağız sevgili vatandaşlarım. Ama dünyaya karşı kazanacağız. Asıl elli yıldır rekabet etmemiz gerekenlere karşı kazanacağız ve sonunda ülkemizin yönü oraya dönecek. Herkes müsterih olsun. İyi akşamlar sevgili halkım."

Anka Haber Ajansı