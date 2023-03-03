Kılıçdaroğlu: Birlik Ve Beraberlik, Ölümden Başka Her Şeyi Yener

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın ikinci tur görüşmelerinin son toplantısının ardından, "Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim" dedi.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının Saadet Partisi Genel Merkezi’nde dün saat 14:00’te başlayan toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"'Birlik ve beraberlik, ölümden başka her şeyi yener. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim."

Anka Haber Ajansı