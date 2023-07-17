Kılıçdaroğlu: “Bizlere Büyük Bir Gurur Yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı Yürekten Kutluyorum”
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum” açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kutladı.
Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:
“2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum.”
Anka Haber Ajansı