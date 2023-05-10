Kılıçdaroğlu: Borsa Manipülatörleri, Sizin Gözünüzün Yaşına Bakmayacağım. Yemin Billah Olsun Ki Bakmayacağım

Kılıçdaroğlu: Borsa Manipülatörleri, Sizin Gözünüzün Yaşına Bakmayacağım. Yemin Billah Olsun Ki Bakmayacağım

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından borsadaki manipülasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!”

Anka Haber Ajansı

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