Kılıçdaroğlu: Bu Gece 01’de Burada Buluşalım Gençler. Yarın Cumartesi, Uyumayın, Bir Şey Olmaz

Kılıçdaroğlu: Bu Gece 01’de Burada Buluşalım Gençler. Yarın Cumartesi, Uyumayın, Bir Şey Olmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz” paylaşımını yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz” paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00’de açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı ise şöyle:

“Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)”

Anka Haber Ajansı

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