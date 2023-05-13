Kılıçdaroğlu: Bu Gece 01’de Burada Buluşalım Gençler. Yarın Cumartesi, Uyumayın, Bir Şey Olmaz
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz” paylaşımını yaptı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; “Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz” paylaşımını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; saat 01.00’de açıklama yapacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı ise şöyle:
“Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)”
Anka Haber Ajansı