Kılıçdaroğlu: Bugün, Dünden Daha Fakirsen Tek Sebebi Erdoğan

Kılıçdaroğlu: Bugün, Dünden Daha Fakirsen Tek Sebebi Erdoğan

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “En kısa video” notuyla bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, “Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında “En kısa video” notuyla yaptığı dört saniye süreli paylaşımda; “Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan” dedi.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında, “En kısa video” notuyla bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, videoda; “Bugün, dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar” dedi.

Anka Haber Ajansı

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