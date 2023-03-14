Kılıçdaroğlu: Bugün Ekrem Başkanımızla Hatay’dayız

Kılıçdaroğlu: Bugün Ekrem Başkanımızla Hatay’dayız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesinde, “Bugün Ekrem başkanımızla Hatay’dayız” paylaşımı yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte deprem bölgesi Hatay’ı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesinde, “Bugün Ekrem başkanımızla Hatay’dayız” paylaşımı yaptı.

Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin 36’ncı günü geride kaldı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, depremin yaşandığı ilk günlerden itibaren bölgeye ziyaretlerini sürdürüyor.

Kılıçdaroğlu, son olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ile Malatya ve Kahramanmaraş’ı ziyaret etmiş, depremzedelerin sorunlarını dinlemişti. Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde bir gece çadırda kalmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay’ı ziyaret ediyor. Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesinde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün Ekrem başkanımızla Hatay’dayız” dedi.

Kılıçdaroğlu, bugün ayrıca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte, Gelecek Partisi’nin Hatay’ın Defne ilçesinde kurduğu konteynerkenti de ziyaret edecek.

Anka Haber Ajansı

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