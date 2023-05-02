Kılıçdaroğlu: Cambridge Analytica'cılık Oynamak Sizin Kapasitenizi Aşar Çocuklar. Son Uyarımdır

Kılıçdaroğlu: Cambridge Analytica'cılık Oynamak Sizin Kapasitenizi Aşar Çocuklar. Son Uyarımdır

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu gece Twitter hesabında; seçimlere ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“CAMBRİDGE ANALYTİCA'CILIK OYNAMAK SİZİN KAPASİTENİZİ AŞAR ÇOCUKLAR”

“Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır!”

Anka Haber Ajansı

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