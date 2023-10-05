Kılıçdaroğlu, Chp Ankara İl Başkanı Erkol Ve Yönetimi İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2023’te yapılan CHP Ankara İl Kongresi’nde CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara İl Kongresi’nde CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile görüştü.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Eylül 2023’te yapılan CHP Ankara İl Başkanlığı’na seçilen Ümit Erkol ve il yönetimi ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı