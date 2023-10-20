Kılıçdaroğlu, Chp Diyarbakır İl Başkanı Atik Ve İl Yönetimi İle İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, il yönetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, kongrelerini tamamlayan Diyarbakır’daki ilçe başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu eşlik etti.

Anka Haber Ajansı