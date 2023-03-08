Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde Deprem Konulu Sunuma Katıldı

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen “Deprem Bölgesi Yeniden Yapılaşma ve Lokalizasyon” konulu çevrimiçi sunuma katıldı, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden kurulması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu; CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen “Deprem Bölgesi Yeniden Yapılaşma ve Lokalizasyon” konulu çevrimiçi sunuma katıldı, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden kurulması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; “Deprem Bölgesi Yeniden Yapılaşma ve Lokalizasyon” konulu çevrimiçi sunuma katıldı. Kılıçdaroğlu, toplantıda; deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden kurulması için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Ahmet Akın eşlik etti.

Anka Haber Ajansı