Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde Milletvekilleri İle Bir Araya Geldi

Milletvekilleri ile görüşmeyi sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bugün de partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

Milletvekilleri ile görüşmeyi sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde bugün de partili milletvekilleri ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP’li milletvekilleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantıda Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ile Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, dün de bir grup milletvekili ile görüşmüştü.

Anka Haber Ajansı

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