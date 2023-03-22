Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde; Spd Eş Genel Başkanı Lars Klıngbeıl İle Bir Araya Geldi

Kılıçdaroğlu, Chp Genel Merkezi’nde; Spd Eş Genel Başkanı Lars Klıngbeıl İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu dün de Klingbeil ve heyeti ile deprem bölgesi Gaziantep’te bir araya gelmişti.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Müzeyyen Şevkin: "Şanlıurfa Ve Adıyaman Sel Afetlerinin Nedeni Dere Yataklarına Dökülen Enkazlar Mı?"
Müzeyyen Şevkin: "Şanlıurfa Ve Adıyaman Sel Afetlerinin Nedeni Dere Yataklarına Dökülen Enkazlar Mı?"
Eski Akp Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi Ve Oğlu Sait Çelebi, Chp’ye Üye Oldu
Eski Akp Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi Ve Oğlu Sait Çelebi, Chp’ye Üye Oldu
Akşener, Karamollaoğlu İle İyi Parti Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi
Akşener, Karamollaoğlu İle İyi Parti Genel Merkezi'nde Bir Araya Geldi
Otağ Türk Dünyası Müzik Ve Dans Topluluğu’ndan Meral Akşener'e Nevruz Ziyareti
Otağ Türk Dünyası Müzik Ve Dans Topluluğu’ndan Meral Akşener'e Nevruz Ziyareti
Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adaylığına Ysk’de İtiraz Etti
Halkın Kurtuluş Partisi, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adaylığına Ysk’de İtiraz Etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gaziantep Nurdağı'ndaki Yaşam Alanında Kılıçdaroğlu’nu Ağırladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Gaziantep Nurdağı'ndaki Yaşam Alanında Kılıçdaroğlu’nu Ağırladı
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Deprem Bölgesindeydi
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Deprem Bölgesindeydi