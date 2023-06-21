Kılıçdaroğlu, Chp İl Başkanları İle Toplantı Yaptı

Kılıçdaroğlu, Chp İl Başkanları İle Toplantı Yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde partinin 81 il başkanı ile basına kapalı bir toplantı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde partinin 81 il başkanı ile basına kapalı bir toplantı yaptı.

Seçimlerin ardından CHP’nin 81 il başkanı bugün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan il başkanları gündemi değerlendirdi.

Anka Haber Ajansı

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