Kılıçdaroğlu; Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İl Yönetimi Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

Kılıçdaroğlu; Chp İstanbul İl Başkanı Çelik, İl Yönetimi Ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP'li ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri ve CHP'li ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün, CHP Genel Merkezi’nde; CHP İstanbul İl Kongresi’nde seçildikten sonra mazbatasını alarak görevine başlayan Özgür Çelik ve yeni CHP İstanbul İl yöneticileri ile CHP’li ilçe başkanları ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın eşlik etti.

Anka Haber Ajansı

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