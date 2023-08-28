Kılıçdaroğlu, Chp İzmir İl Başkanı Aslanoğlu Ve İlçe Başkanlarını Genel Merkez’de Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan İzmir’deki ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan İzmir ilçe başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarını genel merkezde bugün kabul etti.

Anka Haber Ajansı