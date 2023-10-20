Kılıçdaroğlu, Chp Şanlıurfa İl Başkanı Karadağ Ve Merkez İlçe Başkanı Öncel’i Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ile Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel’i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ile Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel’i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ ve Şanlıurfa Merkez İlçe Başkanı Adnan Öncel ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal eşlik etti.

Anka Haber Ajansı