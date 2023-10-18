Kılıçdaroğlu, Chp Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı İle Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı'yı kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı'yı kabul etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Sivas İl Başkanı Abdulvahapgazi Doğan Balcı, kongrelerini tamamlayan Sivas’taki İlçe Başkanları ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Anka Haber Ajansı